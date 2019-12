La misteriosa scomparsa di Heidi Broussard e la piccola Margot

Leggi la notizia su bigodino

(Di martedì 17 dicembre 2019) Una vicenda davvero incredibile è avvenuta lo scorso dodici dicembre a Austin, in Texas. Dove una giovane mamma di trenta tre anni, chiamata, ènel nulla, insieme alle figlia di sole due settimane, chiamataCarey. Un evento che ha scosso tutto il quartiere. Un vicenda sconvolgente, che purtroppo ancora oggi, non si riesce a risolvere. Gli inquirenti vogliono provare ad aiutare questa famiglia, ma non riescono ancora a trovare una pista sul quale indagare. Secondo le informazioni che sono state rese note, nella mattinata di giovedì dodici dicembre, la giovane donna ha accompagnato suo figlio alla Cowan Elementary School, a testimoniare il tutto ci sono state le telecamere di sicurezza. Da quel momento, di lei nessuno ha avuto più sue notizie. A scoprire il tutto, è stato proprio il marito, Shane Carey, che è stato avvisato dalla scuola di suo figlio, ...

