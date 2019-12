Investita dal tram alla fermata | grave una ragazza di 26 anni

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Unaè stataa Firenze dal‘Novoli-Regione Toscana. Soccorsa dal 118, laè stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso: le sue condizioni sono gravi. L’incidente è avvenuto attorno alle 18 mentre il mezzo pubblico era diretto in centro città e stava rallentando prima di arrestarsi. Secondo una prima ricostruzione, in quel momento la giovane in attesaha perso l’equilibrio ed è scivolata, per poi rimanere incastrata fra ile la banchina. Per poter spostare la, rimasta sempre cosciente, i vigili del fuoco hanno dovuto sollevare ilcon una gru. Il conducente del, a causa dell’incidente, è ancora sotto shock. La dinamica esatta sarà chiarita anche grazie alle telecamere presentie alle immagini riprese dalin movimento. La linea tranviaria T2 è ancora ...

StampToscana : Ragazza investita dal tram a Firenze: è grave - StampToscana - martamcfly_ : I miei genitori sono tornati a casa dal lavoro. Chiama mio zio e dice che la nonna è stata investita da un'auto. I… - D3RNOM : @marcoluo @InterCM16 ma questo lo sappiamo, oltre a non avere grandissime disponibilita' economiche prima con Morat… -