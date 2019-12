Infortunio Smalling | le ultime sul difensore della Roma in vista della Fiorentina

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019), l’inglese prova il tutto per tutto per rientrare contro lavenerdì sera. Lesulle sue condizioni La presenza di Chriscontro la, per quella che è l’ultima gara del 2019, è ancora in dubbio. Il problema al ginocchio accusato a San Siro sta tenendo l’inglese ai box. Lo staff medico giallorosso sta tentando il tutto per tutto per riaverlo a Firenze, per far tornare la difesa titolare con Mancini. Nell’allenamento odierno ha svolto ancora individuale, per cui saranno fondamentali gli ultimi giorni di avvicinamento al match. Kluivert, intanto, torna regolarmente a disposizione di Fonseca. Leggi su Calcionews24.com

