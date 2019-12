Il paradiso delle signore | Alessandro Tersigni | “Non accetterei mai…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di martedì 17 dicembre 2019) Anticipazioni Il: “Natale fuori casa? Mai!”ha già festeggiato il Natale, nella soap Il, infatti, gli attori hanno già registrato le scene natalizie che verranno mandate in onda durante le feste. In un’intervista a DiPiù Tv, invece, l’attore ha svelato come si sta preparando per festeggiarlo nella realtà dichiarando di essere molto legato alle tradizioni, nello specifico infatti ha ammesso: “Per me il natale significa soprattutto unione e famiglia. Nonmai di trascorrerlo lontano dai miei cari. Da quando sono sposato, il mio è un Natale itinerante. La mia famiglia infatti vive a Roma, mentre quella di mia moglie vive in Molise. Di solito quindi festeggiamo la vigilia con i miei familiari, poi ci mettiamo in viaggio e raggiungiamo i suoi”. Insomma ...

cgcronos : RT @claudio_2022: Rom 'L'Italia è il paradiso del divertimento per gli zingari, il Paese degli handicappati'. Questa è una delle frasi em… - alpha_joe1 : @ColavittiMaria @Daniele94771899 @fattoquotidiano provi a dare un nome a ciò che sostiene. I Sindacati? I Partiti d… - Carlo67114335 : RT @GagliardoneS: “L’Italia è il Paradiso degli zingari, il paese degli handicappati” Questa è una delle frasi intercettate dagli investiga… -