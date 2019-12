Boeing sospende la produzione del 737 Max

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 17 dicembre 2019) (foto: Gary He/Getty Images) La multinazionale statunitenserà da gennaio in maniera temporanea ladel 737 Max, l’aereo di linea coinvolto in due incidenti mortali, in Indonesia e in Etopia, dove hanno perso la vita in totale 346 persone. In realtà, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, non è ancora chiaro quanto durerà lo stop. I velivoli erano comunque a terra dallo scorso marzo, proprio quando era emerso che gli incidenti erano dovuti a un problema di questo nuovo modello di aeromobile. Laera comunque proseguita con un taglio di un quinto, ovvero con circa 40 nuovi modelli prodotti ogni mese.Statement Regarding 737 MAX Production Release: https://t.co/LBEFfW9Rl5 — TheCompany (@) December 16, 2019 Gli incidenti Come vi avevamo spiegato nel dettaglio, si erano verificati due incidenti con molte similitudini. ...

