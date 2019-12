Albero cade su auto a Maratea | 2 feriti gravi

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Incidente anella serata di ieri: 2 persone sono rimaste ferite mentre si trovavano a bordo di un’su cui è caduto unad alto fusto, su via del Mare, all’incrocio con la strada provinciale 18 in località Castrocucco. Sul posto i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Potenza, in servizio presso il distaccamento di Lauria. Con l’impiego di cesoie e divaricatori idraulici è stato possibile estrarre i, a cui sono stati prestati i primi soccorsi dai sanitari del 118. In seguito sono stati trasportati in ambulanza per le cure in ospedale. Presenti anche Carabinieri e Polizia locale.L'articolosu: 2Meteo Web.

