Treviso | braccianti sfruttati e costretti a vivere in maniera disumana | ai pasti solo

(Di lunedì 16 dicembre 2019)inin, come pasto avevanopane e fagioli. È quanto emerso da un’indagine cha ha portato all’arresto del titolare di una ditta di lavori agricoli. In manette è finito un 27enne pakistano che sfruttava 18 lavoratori stranieri, soprattutto connazionali. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro die dai colleghi di Cessalto. Ierano sottopagati e viveavno in. Il 27enne trasportava i lavoratori con furgoni privi di assicurazione e revisione e con conducenti senza patente, tra cui lo stesso indagato, nelle campagne delle province di, Venezia e Pordenone. La sveglia era alle 4,30/5,00 del mattino per poter essere pronti per la partenza nei campi un paio d’ore ...

