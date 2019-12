Terremoto a Benevento | due scosse di magnitudo 3 2 e 3 4

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Duedisi sono verificate poco dopo le 9 di lunedì 16 dicembre in Campania. La zona, come riportano due tweet dell’Ingv, è quella della provincia di. La prima scossa, di3.4, ha avuto epicentro nel comune di San Leucio del Sannio. Numerose segnalazioni su Twitter da parte di persone che hanno sentito leanche ad Avellino e Napoli. Non si segnalano al momento danni.

valentinoben : RT @INGVterremoti: [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 3.2 e 3.7 ore 09:06 IT del 16-12-2019, prov/zona Benevento #INGV_23605481 https:… - crispadafora : RT @INGVterremoti: [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 3.2 e 3.7 ore 09:06 IT del 16-12-2019, prov/zona Benevento #INGV_23605481 https:… - ilvaglio1 : Di nuovo il terremoto nel Sannio: avvertite due scosse in due minuti, magnitudo 3.2 e 3.4 #terremoto #ceppaloni… -