Paura in carcere | magrebino cerca di sfregiare in volto un poliziotto

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Federico Garau Il, che ha avuto la giusta prontezza di riflessi per evitare di esser colpito in zone più delicate, è rimasto comunque ferito ed ha avuto necessità di ricorrere alle cure del pronto soccorso Nuovo gravissimo episodio di aggressione ai danni di un agente di polizia penitenziaria da parte di un detenuto extracomunitario, questa volta verificatosi tra le mura della casa circondariale di Pescara. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, i fatti si sarebbero svolti nel corso del pomeriggio della giornata di ieri, domenica 15 dicembre. Protagonista in negativo della vicenda un individuo di origini nordafricane, recluso da tempo dietro le sbarre deldi San Donato e dunque ben consapevole del regolamento interno e delle limitazioni previste per gli ospiti della struttura penitenziaria. Ciò nonostante, ilpretendeva di accedere ad ...

Quinta00876879 : RT @NardisLorenzo: @matteosalvinimi Vuoi ridisegnare le regole per evitarti il carcere come il vecchio maestro bungaunga? E bravo il facoce… - AnTiFaSciStA_AA : RT @NardisLorenzo: @matteosalvinimi Vuoi ridisegnare le regole per evitarti il carcere come il vecchio maestro bungaunga? E bravo il facoce… - gangi_silvana : RT @NardisLorenzo: @matteosalvinimi Vuoi ridisegnare le regole per evitarti il carcere come il vecchio maestro bungaunga? E bravo il facoce… -