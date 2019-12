Napoli | assunzione a tempo indeterminato per 357 operatori socio-sanitari

Leggi la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Prosegue la stabilizzazione del personale della sanità in Campania. Per quanto riguarda il concorso pubblico per, utilizzando la graduatoria degli idonei trasmessa dall’Azienda Cardarelli il 6 dicembre, oggi sono stati completati gli adempimenti amministrativi tra l’Asl1 Centro e l’Asl3 Sud per l’di 357(per l’Asl1 Centro sono 248 gli assunti). Inoltre, per quanto riguarda l’immissione in servizio prevista dal 16 gennaio 2020, la Direzione Strategica dell’Asl1 Centro ha adottato questa mattina la delibera che proroga sino al 31 gennaio 2020 i contratti adeterminato degligià in servizio. Il reclutamento proseguirà con l’di 567 infermieri non appena sarà disponibile la graduatoria ...

