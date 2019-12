Maria Teresa Novara è morta a 13 anni dopo essere stata segregata

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La piccolarapita la notte del 16 dicembre 1968. I due ladri d’appartamento l’hanno poiin una cascina nella provincia di Asti, non lontano da casa sua.incatenata a 13a seguito di brutali torture: le èfinalmente restituita una memoria dignitosa. La storia diNell’Italia del 1968 i rapimenti sono all’ordine del giorno. Per questo motivo la polizia non sa da dove cominciare le indagini quando, a Villafranca d’Asti, un paesino del Piemonte, viene rapita la giovane figlia di contadini. È una notte di dicembre quando due uomini si introducono nella villetta di una coppia. I ladri d’appartamento, non avendo trovato quello che cercavano, decidono di prelevare una tredicenne. Si tratta di, ospite dagli zii per poter frequentare la scuola. Durante le ...

