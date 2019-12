Manovra | stop alla norma sulla cannabis light Applausi dai banchi del centrodestra

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Polemiche nell’Aula del Senato dopo la dichiarazione di inammissibilità nel maxiemendamentodella. L’annuncio da parte del presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati è stato accolto da un applauso daidel. “Nel pieno rispetto della Presidenza del Senato e delle sue funzioni – afferma in una nota il senatore M5S Matteo Mantero – dissentiamo ddecisione di stralciare lache andava a regolare la canapa industriale. Siamo molto dispiaciuti per la decisione presa e del comportamento delle opposizioni, che dimostrano estrema ignoranza in materia, festeggiando con un applauso la cancellazione di questa. Questo emendamento, è bene precisare, non riguarda la droga ma va a incidere sugli agricoltori”. “In Italia – ha aggiunto l’esponente pentastellato – ci ...

