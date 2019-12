LIVE Sorteggio Europa League in DIRETTA | si comincia alle 13 00 | Inter e Roma in attesa

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAh 12.40 Copenhagen, Apoel Nicosia, Ludogorets, Cluj e Bruges, Antonio Conte e i suoi – che arrivano indopo l’eliminazione in Champions – sperano di trovare un avversario alla portata dei nerazzurri per proseguire nel loro percorso europeo. h 12.35 I pericoli per ladi Paulo Fonseca si chiamano Manchester United, Siviglia, Arsenal, Espanyol, Porto, Ajax e Benfica: tutte squadre con tradizione continentale e che nelle ultime edizioni della rassegna hanno sempre fatto strada arrivando in finale o addirittura a sollevare il trofeo. h 12.30 Dopo ildi Championsvalido per gli ottavi di finale, a breve sarà il momento di quello diche invece delineerà il quadro dei sedicesimi di finale. Due le squadre italiane nelle urne di Nyon:, testa di serie, e, in seconda ...

