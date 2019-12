La pupa e il secchione 2020 | in anteprima il provino di un pupo

Leggi la notizia su trendit

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Lae ile viceversa: dopo le pupe e i secchioni tocca ai pupi mostrarsi nei promo che Italia 1 trasmetterà prossimamente. Inpossiamo mostrarvi il video di un aspirante, tale Marco. Il ragazzo si presenta così: Ciao, sono Marco, ho 25 anni anni e, ragazzi, sono il modello più bello del mondo: selvaggio come Tarzan, ma anche un po’ elegante come James Bond. Sono un leone. La mia ossessione più grande sono i capelli. Ho paura di perderli. L’anatomia non l’ho mai studiata… solo la parte pratica. La tanto agognata edizione con i ruoli a parti invertite, quindi, si fa. Il titolo non tradisce le aspettative e i pupi non sembrano far rimpiangere le colleghe femmine. Questoriuscirà ad entrare a far parte del cast de Lae ile viceversa? Lo scopriremo a gennaio su Italia 1. Quando andrà in onda il programma? ...

