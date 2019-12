Harry Styles aveva scritto “Two Ghosts” per gli One Direction | ma poi ha preferito

Leggi la notizia su news.mtv

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ecco il perché“Two Ghosts” per gli One, ma poi hatenerla per sé News Mtv Italia.

team_world : 11mo comandamento: Non spiare (Harry Styles) ?? #FineLineLive - MarcoMoriniTW : Domani fatevi trovare a casa ???? #FineLine - team_world : “Questo album è più divertente. Mi sono divertito moltissimo a realizzarlo” E noi ci stiamo divertendo ed emoziona… -