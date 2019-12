Greta Thunberg in treno | “Potevi dire che avevi posto in prima classe”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ha partecipato alla Conferenza dell’Onu sui cambiamenti climatici di Madrid, commentando: “Alcune persone hanno paura del cambiamento e questo è ciò che i giovani portano. I politici cercano disperatamente di farci tacere”. Era infila anche alla manifestazione di Torino organizzata da Fridays For Future, dove ha incoraggiato i tanti giovani attivisti: “Dobbiamo continuare, dobbiamo continuare a difendere il pianeta. Non ci sono opzioni”. Poi ha intrapreso un lungo viaggio per tornare a casa in Svezia, rigorosamente non in aereo. La foto diinseduta per terra ha fatto il giro del mondo, ma la risposta della compagnia ferroviaria tedesca non si è fatta attendere. Sui social è scoppiata la polemicainseduta per terra La giovane attivista svedese, durante il viaggio di ritorno, ha pubblicato su Twitter una foto che ...

lucasofri : Le foto dei ragazzi da Greta Thunberg a Torino sulla Stampa e su Libero (fatte evidentemente in due tempi diversi). - fattoquotidiano : Greta Thunberg, botta e risposta su Twitter tra attivista e le ferrovie tedesche - SkyTG24 : Greta Thunberg torna a casa in treno, polemica con ferrovie tedesche -