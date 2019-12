Gaffe per Edoardo Leo a Domenica In

Leggi la notizia su trendit

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nella scorsa puntata diIn, l’attoreLeo è stato ospite di Mara Venier. In particolare l’attenzione si è concentrata sulla fiction Ognuno è perfetto, che racconterà l’avventura di alcuni ragazzi affetti dalla sindrome di down chiamati ad affrontare e sfidare pregiudizi. Nella fictionLeo interpreterà il padre di uno di questi ragazzi. L’attore ha raccontato come è stato lavorare con questi ragazzi ed ha rivelato come l’esperienza lo avrebbe arricchito molto: l’intervista è stata infatti piena di ilarità e attimi di commozione. Dopo che la Venier ha salutato i suoi ospiti,Leo – pensando di non essere più in diretta – è rientrato in scena, si è avvicinato alla Venier, l’ha abbracciata e l’ha ringraziata per averlo fatto sentire a suo agio. Mara lo ha ringraziato a sua volta, ma gli ha ...

elvise1657 : RT @laura_ceruti: Travigli e Formaglio la feccia che si definisce giornalista, sono loro la Bestia della sinistra, due killers, due sicari,… - ravanin58 : RT @laura_ceruti: Travigli e Formaglio la feccia che si definisce giornalista, sono loro la Bestia della sinistra, due killers, due sicari,… - Hellzapoppin80 : RT @CinziaEmanuelli: Travaglio e Formigli, lo stesso volto del giornalismo manettaro e populista che però sbraita sguaiatamente se lo stess… -