Domenica In | Elisabetta Canalis in lacrime | “Mio padre ha avuto un ictus a casa mia” Ma

(Di lunedì 16 dicembre 2019)innel salotto di Mara Venier: la showgirl ha ricordato la scomparsa del, morto proprio durante le festività natalizie. “Haunmia – ha raccontato aIn – Abbiamo fatto di tutto ma peggiorava, e poi è mancato. Forse la cosa più importante che ha unito me e mioè stato il momento della sua morte”. Oggi lavive a Los Angeles con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva. Ripercorrendo le principali tappe della vita privata e della sua carriera, è stata inevitabile la domanda sulla sua relazione con il divo di Hollywood George Clooney, che ha frequentato dal 2009 al 2011: “L’elefante nella stanza!”- ha risposto glissando – Meglio non parlarne”. Alla Venier ha detto che addirittura non vuole più sentirlo nominare. Ma il momento più toccante è stato il ricordo ...

