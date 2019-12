Tempesta d’amore | anticipazioni tedesche | ANNABELLE si allea con DIRK per distruggere

Leggi la notizia su tvsoap

(Di domenica 15 dicembre 2019) Per anni la sua ossessione è stata la sorella Denise (Helen Barke), ma ben presto troverà una nuova vittima. Nelle prossime puntatediSullivan (Jenny Löffler) tornerà infatti al Fürstenhof con un unico obiettivo:la vita di Christoph Saalfeld (Dieter Bach), l’uomo che le ha dato tutto e poi le ha rovinato l’esistenza. E per portare a termine questo piano troverà presto unto micidiale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!puntatetorna al Fürstenhof e incastra Christoph Christoph edi fronte al cadavere del Dottor Borg,d’amore © ARD Christof Arnold Nelle puntatedila quindicesima stagione si è appena conclusa, eppure qualcosa non è andato secondo i piani. Se la coppia ...

martinaawn : Sto vedendo Tempesta D'Amore con mia nonna, livelli altissimi ???? - DonBaky1 : RT @TRacconto: Indossa il tramonto, di lanterne rosse terse nella foschia agghinda i cieli, sarà tempesta il pensiero ch’annega la sera, tu… - Annasaba8 : RT @SayaEdizioni: Titoli 2019 Silenzio e tempesta. Poesie d'amore Rainer Maria Rilke a cura di Raffaela Fazio L' estate del mondo - Gabri… -