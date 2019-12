Sarri | “Se volete vincere in Europa cominciate a vincenti in Italia”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 dicembre 2019) Oggi pomeriggio la Juventus disi confronterà con l’Udinese. I bianconeri hanno raccolto solo un punto tra Sassuolo e Lazio e il tecnico suona la carica per riprendere la corsa in campionato. Ci vuole lo stesso spirito con cui si affronta la Champions, dice. Perché gli incroci con le squadre medio-piccole rivelano che le motivazioni sono diverse. «Che facciamo fatica con le medio-piccole è un dato di fatto: dobbiamo migliorare dal punto di vista mentale. Le gare di Champions portano via tante energie nervose, dobbiamo fare un passo in avanti già contro l’Udinese. Dopo aver vinto tanto in Italia, magari la testa inconsciamente può andare su un obiettivo diverso. Ma questo lo dobbiamo combattere: se vogliamo essere competitivi indobbiamo esserein Italia».vuole che la squadra riparta. La corsa alla Champions inizia vincendo in campionato, concentrandosi ...

forumJuventus : Pereyra: 'Dybala nei prossimi 2-3 anni farà la storia della Juve. Perfetto dietro a Higuain e Ronaldo. Se Sarri dar… - juventusfc : @Cristiano @PauDybala_JR @douglascosta ?? Maurizio Sarri: «@aaronramsey non è stato a disposizione. Il suo recupero… - tancredipalmeri : Sarri, 1 ottobre: “Ronaldo-Higuain-Dybala assieme? Al bar è un buon argomento, ma se sono in panchina no”. Cristia… -