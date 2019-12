New York | fermato un 13enne per l’omicidio della studentessa Tessa Majors Ma lui accusa

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) Un ragazzino di tredici anni è stato arrestato a Newper l’omicidiodiciottenne,. La giovane, che studiava al Barnard College, era una matricola arrivata in città da Charlottesville (Virginia) pochi mesi fa. È stata uccisa a Morningside Park, a pochi passi dall’università Columbia, alle cinque di pomeriggio. La sua morte ha sconvolto la comunità studentesca e tutta la città. L’episodio è avvenuto in un’area sempre sorvegliata e in un parco che, dopo essere stato per anni ritenuto pericoloso, aveva di recente riconquistato un’ottima reputazione. A scuotere è anche l’età dei presunti autori, tutti minorenni. Per ora l’unico arrestato è Zyairr Davis, un tredicenne di Harlem, che però ha scaricato la responsabilità su due suoi amici di quattordici anni. Il ragazzino ha riferito alla polizia di aver assistito all’attacco e alla ...

