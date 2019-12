Uomini e Donne | Armando Incarnato smaschera Juan Luis con una prova

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di sabato 14 dicembre 2019)Le puntate del Trono Over disono sempre ricche di colpi di scena e il merito è dei partecipanti che si mettono in gioco. Tra questo c’è Gemma Galgani, la dama torinese nota per aver avuto una relazione con Giorgio Manetti. Dopo aver voltato pagina sono arrivati altri pretendenti, … L'articolocon unaproviene da KontroKultura.

matteosalvinimi : Buongiorno Amici! Si parte in treno da Lamezia Terme, tappa a Napoli (carcere di Poggioreale, per incontrare donne… - Pontifex_it : Imparare a vivere nel perdono accresce la nostra capacità di diventare donne e uomini di #pace. - you_trend : ???? UK, voto per genere e fascia d'età (via @LordAshcroft): ?? Gli uomini voterebbero di più i Conservatori (48%) ri… -