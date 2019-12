Toro | la Curva Primavera ora si ribella | lettera di una tifosa al Viminale

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019), lasidi unaaldopo gli scontri con i tifosi dell’Inter e la definizione di “esperimento sociale” dato dalla Questura Lanon ci sta. E, adesso, si. I tifosi granata hanno infatti affidato all’avvocato Pierluigi Marengo numerose cause civili nei confronti del Torino Fc per i fatti accaduti in occasione di Torino-Inter, quando – a loro modo di vedere – le condizioni di sicurezza allo Stadio Grande Torino sono deliberatamente venute meno per via di un “esperimento sociale“. Definizione data dalla Questura e che ha lasciato sgomento il popolo granata. Uno scenario che ha indotto Marina Cismondi, notagranata tra le più attive promotrici della rinascita del Filadelfia, ad indirizzare unaal Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. «Il ...

u_koyama_bot : Mi dia due pezzi di biglietti di curva della TORO parteggiano del fiammifero di oggi - Greco0973 : RT @Toro_News: Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Giorgia Bascioni presidente del Toro club Gigi Meroni Milano - cannedcat : RT @maxkava: La Questura di Torino ha condotto un esperimento sociale - senza dire nulla - nella curva Primavera del Toro, mescolando tifos… -