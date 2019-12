Sul palco insieme a Vanessa Incontada per un’esibizione da brividi Ma sapete chi è

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ultima puntata, venerdì 13 dicembre, alle 21.25 su Rai1, di “20 anni che siamo italiani”, che la scorsa settimana si è confermato sia come programma più visto della prima serata sia come il più commentato sui social. Anche nel terzo appuntamento, un ricco cast di ospiti ha accompagnato Gigi D’Alessio eIncontrada, che si hanno emozionato e divertito il pubblico attraverso il racconto dei loro primi 20 anni da italiani, e di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro paese. I telespettatori da casa hanno potuto partecipare al al racconto, con l’hashtag #20AnniCheSiamoItaliani. Ospite in studio anche Niccolò Agliardi, autore musicale e cantante al centro di un momento particolarmente emozionante. Il cantante ha duettato conIncontrada sulle note del brano, ‘’Di cosa siamo capaci’’. L’esibizione è stata l’occasione di parlare della sua vita ...

SabrinaSalerno : Questa sera avrei dovuto essere sul palco dello Zénith di Dijon, purtroppo l’influenza e la febbre hanno avuto la m… - TicketOneIT : Ermal Meta a sorpresa annuncia 7 date nei principali Palasport Italiani per la primavera del 2021! Questi attesissi… - ligabue : L'anno prossimo quest'album festeggerà 10 anni dalla sua uscita. Quale brano di #ArrivederciMostro! vorreste ascolt… -