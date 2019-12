Stampa | dopo il 4-0 col Genk De Laurentiis ha detto che congelerà le multe

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 dicembre 2019) Gattuso hadi aver bisogno di una squadra serena, che pensi solo al campo e non abbia altre preoccupazioni per la testa. E così il presidente Deha subito accontentato il nuovo tecnico del Napoli, come riporta oggi La. Il presidente Aurelio De, presente in questi giorni a Castel Volturno con un’assiduità che non si ricordava da mesi,il 4-0 alha comunicato ai giocatori l’intenzione di «congelare» lee si proseguirà in questa direzione. Addirittura è stata riaperta la trattativa per i rinnovi degli ex ribelli Mertens e Callejon, in scadenza a giugno L'articoloil 4-0 colDehacheleilNapolista.

