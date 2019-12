Sondaggio Ipsos | il jolly in tasca di Bonaccini contro Borgonzoni | il governatore uscente

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 14 dicembre 2019) La partita dell’Emilia-Romagna tra Stefanoe Luciaè sempre più aperta a circa 40 giorni dal voto delle regionali del 26 gennaio 2020. Se albastasse l’indice di gradimento e notorietà, con la sfidante leghista non ci sarebbe storia, ma come dimostra l’ultimodi Nando Pagnoncelli sul Corriere della sera, l’equilibrio tra candidati presidenti e liste non permette alcun pronostico certo.è il candidato più conosciuto dagli elettori con l’82%, apprezzato dal 55% e non gradito dal 26%. Il nome diè noto invece al 71% ed gradita dal 32%,il 38% che non la apprezza.riesce a ottenere un giudizio positivo anche tra gli elettori del centrodestra, visto che il 55% di loro dice di apprezzare il. È però nelle intenzioni di voto che i due candidati si schierano appaiati: il 44,2% ...

