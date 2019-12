Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – Unaazzurra, come dovrebbe essere sempre il colore dell’acqua, senza che a rovinarla ci siano scarichi abusivi. È quanto hanno pensato di installare i cittadini ed i rappresentanti dell’Associazione Siniscalchi Attiva, in una simbolica iniziativa che si terrà oggi pomeriggio anella strada che dà il nome all’associazione. Il via alle 18:30, alla presenza del primo cittadino Manlio Torquato e di Cristina Maiorino dell’associazione che ha pensato di dare vita questa iniziativa di sensibilizzazione ambientale in un agro nocerino in cui non si contano i danni provocati dagli scarichi abusivi nel Sarno e nella Solofrana. La manifestazione si aprirà con esibizione della scuola di danza A.I.M.C. – Royal latin dance, con le coreografie di Paola Caso e con l’animazione di Angela ...

anteprima24 : ** Nocera Inferiore, una panchina blu contro l’#Inquinamento ** - stones6726 : RT @fatina909: ?????????? ZORRO È DI NUOVO SOLO...MASCHIO 2 ANNI TG 14 KG QUANTO DOVRÒ SUDARE PER TROVARGLI CASA A QUESTO BIMBO DISPERATO?????… - Buffycord : RT @fatina909: ?????????? ZORRO È DI NUOVO SOLO...MASCHIO 2 ANNI TG 14 KG QUANTO DOVRÒ SUDARE PER TROVARGLI CASA A QUESTO BIMBO DISPERATO?????… -