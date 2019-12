Maria De Filippi fa una proposta a Tu sì que vales Belen | “Ma è illegale!”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 14 dicembre 2019)DespiazzaRodriguez, che replica: “Ma è illegale” La finale di Tu sì quesi è aperta ovviamente con alcuni talenti che i giudici hanno votato nel corso di queste esplosive puntate, ma ben presto è arrivato il momento di lasciare spazio a sorprese e al sano divertimento che riescono a trasmettere con le loro uscite goliardiche. In particolareDeha proposto di far ascoltare alla giuria e al pubblico un messaggio vocale che Sabrina Ferilli le ha mandato in occasione del compleanno.Rodriguez, spiazzata, ha esclamato: “Ma è illegale!”. D’altronde i messaggi sono strettamente privati, ma, con la complicità della regia, l’ha mandato lo stesso in onda. Sabrina Ferilli riceva una sorpresa daDea Tu sì quePurtroppo questa sera la finale di Tu sì quesancirà la fine di ...

Laufan845 : RT @meta_moro: Io sono Maria De Filippi e Gerry Scotti quando parte Portami Via. #TuSiQueVales - AniStreep5 : RT @AniStreep5: Il messaggio vocale di whatsapp di Sabrina Ferilli a Maria de Filippi 'Tanti auguri a te ... Tanti auguri oh Mary merry C… - ehitate : RT @AniStreep5: Il messaggio vocale di whatsapp di Sabrina Ferilli a Maria de Filippi 'Tanti auguri a te ... Tanti auguri oh Mary merry C… -