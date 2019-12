Maltempo Lazio | allagamenti e blackout | a Terracina e Latina danni a idrovore risolti

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Ilelettrico che ieri pomeriggio ha di fatto messo fuori uso diversi impianti idrovori gestiti dal Consorzio Agro Pontino è stata la causa dei disagi registrati in alcune località del comprensorio consortile di, in particolare nelle campagne di. Tuttavia, disagi eda allagamento sono risultati contenuti, grazie al presidio ininterrotto degli impianti da parte delle squadre di operai del Consorzio di Bonifica diche, comunque, hanno adottato una serie di misure tecniche per poter riattivare subito lenon appena fosse tornata la corrente. Il lavoro coordinato tra Consorzio e Prefettura ha garantito il monitoraggio in tempo reale delle criticità e rapidità di intervento dove si sono presentate emergenze, generate più che altro dalla caduta sui cavi elettrici di decine di alberi abbattuti dalla furia del vento. L’assenza di ...

