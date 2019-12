Maltempo Francia | tempesta sui Pirenei | almeno un morto

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Un’ondata di freddo e neve si è abbattuta sull’Europa colpendo indistintamente diversi paesi: nella notte tra venerdì e sabato, però, ilha colpito in maniera importante la, provocando gravi danni. Sui, nella zona dei Paesi Baschi, si è infatti sviluppata una forteche ha portato alla morte di un uomo di 72 anni: stando alle prime ricostruzioni la vittima era alla guida della sua auto che si è schiantata contro un albero caduto. Altre 5 persone sarebbero ferite.suiGravissima ondata disui. Unaha provocato un incidente mortale sulla strada che collega Ilharre a Arbouet-Sussante. Le autorità locali hanno dichiarato lo Stato di allerta rossa in tutta la zona specificando che una persona è morta e altre 5 risulterebbero ferite a causa del. Il 72enne sarebbe la vittima del ...

msn_italia : Maltempo in Francia, tempesta sui Pirenei: un morto e cinque feriti - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Maltempo in Francia, tempesta sui Pirenei: un morto e cinque feriti #Francia - MediasetTgcom24 : Maltempo in Francia, tempesta sui Pirenei: un morto e cinque feriti #Francia -