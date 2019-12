LIVE Sci alpino | SuperG St Moritz 2019 in DIRETTA | Goggia-Brignone | doppietta ad un

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST E I PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE 10.59 Fuori Tina Weirather, ora Nicol Delago. Vediamo se riusciamo a piazzarne tre sul podio… 10.58 Sofiaè un missile nella parte finale e si porta al comando con appena un centesimo su Federica! Due azzurre davanti! Si sogna la! 10.57AAAAAAAAAAAAAAA PRIMAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!ITALIANAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! TRIPUDIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! ESTASIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! 10.57 22 centesimi di ritardo a metà gara. 10.55 Recupera nel finale Schmidhofer ed è terza a 0.29 da Federica. Lara Gut dunque scende dal podio. Ora Sofia! 10.55 0.39 di ritardo al secondo. 10.55 9 centesimi di vantaggio per l’austriaca al primo intermedio. 10.53 Male la ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG St. Moritz 2019 in DIRETTA: si parte alle 10.30 azzurre per sognare - #alpino #SuperG… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom Val d’Isere 2019 in DIRETTA: prima manche rinviata ancora alle ore 11.15! - #alpino #Slalom… - OA_Sport : LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz 2019 in DIRETTA: si parte alle 10.30, azzurre per sognare -