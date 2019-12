Vietato ospitare cene leghiste: minacce e insulti al ristoratore (Di venerdì 13 dicembre 2019) Salvatore Di Stefano Dario Padovani, proprietario della "Locanda della zucca", si sfoga su Facebook: "Queste telefonate minacciose riguardo al mio locale non riesco a capirle." Natale è oramai e alle porte: migliaia e migliaia di italiani come consuetudine nei prossimi giorni si incontreranno con amici e colleghi per scambiarsi gli auguri. Questo vale anche per i militanti ed i simpatizzanti della Lega di Ferrara, che giovedì 19 dicembre alle ore 21 si riuniranno presso "La Locanda della Zucca". Nella locandina dell'invito a questa cena appaiono le facce dei consiglieri del Pd Aldo Modonesi e Ilaria Baraldi, quest’ultima inserita all’interno della benna della ruspa assieme a due ‘Sardine’ e l’ex candidato sindaco su una macchina e su un fac simile di una patente. Nulla più che semplice ironia, eppure qualcuno questa locandina non l'ha affatto digerita, prendendosela col ...

