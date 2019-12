Un network di compassione e comprensione

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 dicembre 2019) di Giuseppe Tranchese Siamo immersi in un flusso continuo di informazioni gestite con sofisticati sistemi di comunicazione di rete, impensabili fino a qualche decennio fa, ed allo stesso tempo impoveriti da relazioni umane sempre più precarie e superficiali, dove regna una diffusa diffidenza verso l’altro ed una mancanza di comunicazione autentica tra le persone. Nonostante la grande disponibilità di mezzi di comunicazione digitali di ogni tipo, emergono, prepotentemente e paradossalmente, l’isolamento ed il senso di solitudine che si manifestano con un risentimento diffuso, una rabbia immotivata ed una violenza latente pronte ad esplodere al primo pretesto e, spesso, per futili motivi. Siamo portati a pensare all’ambiente come a qualcosa di esterno a noi ed anche quando ci attiviamo per esercitare un senso di protezione verso di esso, assumiamo atteggiamenti rabbiosi, comunicando ...

