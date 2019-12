Ultime Notizie Roma del 13-12-2019 ore 07 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura andiamo nel Regno Unito dove le elezioni di ieri hanno consegnato la vittoria Boris Johnson vincente con una larghissima maggioranza assoluta questo misero a Johnson le chiavi di downing Street per i prossimi cinque anni e lascia passare per una brexit perché ha 3 anni e mezzo del referendum nel 2016 diventa irreversibile le previsioni dei sondaggi hanno trovato conferma allo spoglio consegnando al partito conservatore del premier per 168 seggi su 650 un risultato che non si vedeva dai tempi di Margaret Thatcher e segna invece la disfatta peggiore da decenni per il labour partySterlina in immediato rialzo su dollaro ed euro dopo il network ID Apple sul Trionfo dei tori di Boris Johnson alle elezioni risultato che mette fine alle 7 sulla brexit e allontana ...

