UFFICIALE: Il Pocho Lavezzi dice addio al calcio: “Sono molto felice” (Di venerdì 13 dicembre 2019) UFFICIALE: Lavezzi dice addio al calcio: “Sono stati anni incredibili, sono felice” UFFICIALE: Ezequiel Lavezzi ha ufficialmente appeso gli scarpini al chiodo.Pochi giorni dopo aver chiuso la sua parentesi calcistica con i cinesi dell’Hebei Fortune, l’ex attaccante del Napoli e della nazionale argentina, ha annunciato la conclusione della sua carriera da calciatore. Ecco quanto scritto dal giocatore sul suo profilo Instagram “Fueron años increíbles de esta historia. Años marcados por aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón.⁣⁣ Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino.⁣ Con mucha emoción, me despido de la etapa más linda que me dio la vida.⁣⁣ Fui muy feliz! Un abrazo”⁣⁣ “Sono stati anni incredibili di questa storia. Anni segnati dall’apprendimento, momenti unici ...

