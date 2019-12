Torna Telethon | dal 14 Dicembre sulla RAI con Antonella Clerici

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Anche quest’anno sta per andare in onda la 30esima edizione disui canali RAI. La trasmissione inizierà sabato 14 e proseguirà anche domenica 15 con la staffetta dei conduttori RAI più famosi. L’obbiettivo è raccogliere quante più donazioni possibili per combattere le malattie genetiche rare che affliggono tantissime persona in tutto il mondo. Sabato 14inizia la maratonaSabato 14alle ore 8.30 avrà inizio la maratona per la raccolta fondi di. Il programma che azionerà il numeratore è “Uno mattina in famiglia“. L’obbiettivo, anche quest’anno, è quello di raccogliere quanti più fondi possibile per i malati affetti da rare malformazioni genetiche. La prima serata di RAI uno sarà dedicata tutta alla raccolta fondi. A condurre “Festa di Natale” avremo la bravissima...

