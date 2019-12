Stati Uniti | casa va a fuoco | il cane salva i padroni dall’incendio

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il fatto che ilsia il miglior amico dell’uomo non è solo un modo di dire, ma un dato di fatto. Questo è dimostrato da un evento realmente accaduto negli, nella cittadina di Savannah, quando una villetta stava andando adurante la notte. Ilche mette in salvo ida un incendio Una villetta a Savannah, negli, è andata a, presumibilmente per un corto circuito, e proprio un, Sammy, ha permesso a cinque persone, i suoi, a fuggire e a mettersi in salvo. Sammy si è accorto delle fiamme e ha cominciato ad abbaiare per svegliarli. Tutti infatti stavano dormendo e i vigili delriferiscono che, se ilnon li avesse avvisati, difficilmente sarebbero riusciti a mettersi in salvo. Questo perché le fiamme si sono propagate rapidamente proprio nelle camere da letto. Gli unici che, purtroppo, non sono riusciti a ...

