Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Clamorosa vicenda ha visto come triste protagonista undi Serie C. Prima del match dello scorso 30 settembre trae Juventus U19, un difensore del club lombardo sarebbe stato raggiunto dalledi un individuo, coinvolto in un losco giro di scommesse. Come si legge su liberoquotidiano.it, questo è il messaggio arrivato sul cellulare del giocatore: “Sei messo sotto tiro, il mio è un lavoro, oggi devi perdere la partita, sappiamo il tuo indirizzo. Abbiamo scommesso 250mila euro, ci sono albanesi e calabresi, avvisa tutta la difesa che la partita si deve perdere al 1000 per cento perché se per puro caso salta sei un morto che cammina… puoi anche andare a denunciare, ancora peggio e sarai scannato mentre cammini per strada… se ti rifiuti di giocare o fai qualche altra cazzata sarà la fine per te”. Firmato: “Un saluto ...

CalcioWeb : #Monza, minacce ad un calciatore: 'perdete o considerati morto'. Criminale trovato e arrestato, i dettagli… - SalernoSport24 : Calcioscommesse in Serie C: minacce di morte prima di Monza-Juve Under 23 - - BaronettoBianco : RT @MassimoMerlo1: Una testata intelligente avrebbe scritto 'Minacce ad un giocatore, aperta inchiesta in Serie C' oppre 'minacciato giocat… -