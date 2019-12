Maneater, l'RPG che ci trasforma in squalo ha una data di uscita (Di venerdì 13 dicembre 2019) Durante i The Game Awards è stato presentato un nuovo trailer di Maneater, il folle RPG che ci mette nei panni di uno squalo. Maneater è un gioco di ruolo per giocatore singolo, ambientato nelle spietate acque della costa del Golfo. Dovrete per sopravvivere in mare aperto, stando attenti ai pericoli in agguato ad ogni profondità. I vostri unici strumenti sono il vostro ingegno, le vostre mascelle e una straordinaria capacità di evolvere mentre vi nutrite.Giocate nei panni di uno squalo toro gigante e terrorizzate i corsi d'acqua costieri. Sarete in grado di uccidere tutti, dai natanti ai sommozzatori, stando attenti però alle armi e agli esplosivi che cercheranno di uccidervi.Immergetevi in un mondo vivente e pieno di minacce e ricompense. Esplorate relitti sommersi che si annidano nelle paludi o semplicemente navigate nell'oceano aperto alla ricerca di balene su cui nutrirsi. Di ...

