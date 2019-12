Mai dimenticati i Huawei P20 Lite e P Smart 2018 | c’è ancora una patch di sicurezza

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Non sono finiti affatto nel dimenticatoio iP20e nemmeno i. Sebbene, per entrambi, la strada verso l'aggiornamento EMUI 10 sia quasi preclusa o comunque lunga e costellata di molti ostacoli, gli sviluppatori non stanno venendo meno al loro compito ed ecco serviti due nuovi aggiornamenti pensati per i dispositivi. Gli update esaminati in questo approfondimento sono naturalmente sempre basati su sistema operativo Android 9.1 e pure su interfaccia utente EMUI 9.1. Quello che cambia è invece ladiprevista per i due telefoni che mette fine ad una serie di vulnerabilità, anche importanti. Si parte dalP20: il firmware specifico dedicato a questo device dal grande successo commerciale è quello siglato con build ANE-LX1 9.1.0257. il suo peso complessivo è di 222 MB e prevede la soladidel mese di novembre 2019 ...

wordweb81 : Mai dimenticati i #HuaweiP20Lite e #PSmart2018, c'è ancora una patch di sicurezza - OptiMagazine : Mai dimenticati i #HuaweiP20Lite e #PSmart2018, c'è ancora una patch di sicurezza - infoitscienza : V-Baby Alert, mai più bimbi dimenticati in auto -