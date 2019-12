Cagliari | Pavoletti | «Speriamo di vivere un sogno Ecco quando torno»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019)parla del suo rientro: «Se tutto va bene spero di tornare a marzo per fare qualche minuto. I ragazzi stanno volando» Leonardo, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto a margine della presentazione del programma su Gigi Riva.le parole dell’attaccante delsulla squadra, attualmente orfana di lui: «I ragazzi stanno volando, è bellissimo vederli. Fa un po’ male non essere partecipe nello spogliatoio, ma sono contento della squadra.tornerò mi aiuteranno per trovare la condizione. Si meritano tanto ediun? Se tutto procede al meglio a marzo». Leggi su Calcionews24.com

