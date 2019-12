Ascolti X Factor 2019 | la finale su Sky Uno e Tv8 Gli ascolti delle finali Sky

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di venerdì 13 dicembre 2019): ladi X13 su Sky Uno e Tv8 Giovedì 12 dicembre in diretta su Sky Uno e Tv8 (senza Cielo) si è conclusa la tredicesima edizione di Xcaratterizzata daal di sottoaspettative e dello scorso anno. La serata condotta da Alessandro Cattelan, con i giudici Sfera Ebbasta, Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel, ha visto trionfare Sofia Tornambene. Ospite della serata Robin Williams, che ha duettato con i ragazzi, ma anche Ultimo e Lous and the Yakuza. Ladi Xha ottenuto 622 mila spettatori e il 2.9% su Tv8 (-532 mila e -2,5%) XgliprecedentiSky X12, vinto da Anastasio: 2.824.484 spettatori medi, lapiù vista di sempre del talent show targato Sky, share complessiva del 13% su Sky Uno/+1, Tv8 e Cielo (1,154 milioni di spettatori con il 5.4% di share su Tv8, 1,493 milioni con ...

SuperGuidaTV : Ascolti tv ieri, vince All Together Now - Dati Auditel 12 dicembre 2019 #ascolti #ascoltitv #AllTogetherNow… - shawnstringimi : RT @_warningsign_: Un ringraziamento speciale va ai fan della formula 1 che hanno fatto fare boom di ascolti a X Factor nella speranza di a… - leclercrauhl : RT @_warningsign_: Un ringraziamento speciale va ai fan della formula 1 che hanno fatto fare boom di ascolti a X Factor nella speranza di a… -