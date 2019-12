Timbrava il cartellino e andava via | arrestato il sindaco di Scalea

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Truffa aggravata ai danni dello Stato e falsa attestazione della presenza in servizio. Sono i reati contestati a vario titolo dalla Guardia di finanza aldi, agli arresti domiciliari, e a tre dipendenti dell'A.S.P. di Cosenza, sospesi dal servizio. Le indagini delle fiamme gialle impegnate nell'operazione "Ghost Work", durate alcuni mesi, hanno consentito di ricostruire "un radicato e consolidato meccanismo di illiceità che ha consentito al- nella sua qualità di dipendente dell'A.S.P. di Cosenza - con la complicità di tre suoi colleghi, di assentarsi senza alcuna giustificazione dal luogo di lavoro". Il primo cittadino, una volta timbrato il, lasciava l'ufficio e si dedicava allo svolgimento di "quotidiane attività di natura personale": spesso "attestava falsamente di essersi recato in 'missione' per conto dell'ufficio, occupandosi, ...

