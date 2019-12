Su Piazza Fontana sappiamo tutto | o quasi Malgrado un' infinità di depistaggi

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Molte teste, e non solo italiane. Molte mani. E un’infinità diche per decenni hanno coperto una verità che ormai oggi conosciamo. La bomba di– in realtà quel 12 dicembre 1969 gli ordigniti furono cinque, due a Milano e tre a Roma, e il bilancio avrebbe dovuto essere ben più spaventoso dei 17 morti e 88 feriti nella sola Banca Nazionale dell’Agricoltura – fu il parto di un combinato disposto tra istituzioni deviate e terroristi di Ordine Nuovo, tra servizi segreti e neofascisti. Una strage pianificata con l’obiettivo di trascinare il Paese verso un colpo di stato mascherato da una condizione di necessità. Un golpe che avrebbe militarizzato l’Italia, mettendola sotto tutela “atlantica” come già lo erano la Spagna franchista e la Grecia dei colonnelli.Era...

