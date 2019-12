Strage di Piazza Fontana | basta con la favola dei servizi deviati La bomba fu di Stato

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Valpreda innocente, Pinelli assassinato, laè di”. Questo è slogan che scandivano i manifestanti nei primi anni Settanta contro politici e poliziotti. Laè quella del 12 dicembre 1969, una data che ha segnato un prima e un dopo nella storia di questo Paese. E tre giorni dopo Giuseppe Pinelli, militante anarchico del Circolo Ponte della Ghisolfa, precipita dal quarto piano della Questura di Milano: la stanza era quella del commissario Luigi Calabresi. In quel giorno di cinquant’anni fa si materializza la criminalità di una classe politica che, per conservare il potere di fronte all’avanzata del “comunismo”, è pronta a tutto. Anche a lasciare morti sul suo percorso pur di non veder messa in discussione la sua leadership. Quellanon è una pagina oscura, non è la “morte della repubblica”, è un capitolo chiaro: meglio i morti ...

