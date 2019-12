Shazam! 2 | annunciata la data di uscita del sequel

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 dicembre 2019)2, ildel cinecomic con star l'attore Zachary Levi, ha finalmente unaprevista per l'nelle sale.2 ha finalmente unadi: 1 aprile 2022, inserendosi quindi in una delle giornata prevista per il debutto di un lungometraggio di Warner Bros. di cui inizialmente non era stato svelato il titolo. Ildel cinecomic con star l'attore Zachary Levi riporterà sul grande schermo l'esilarante supereroe al centro del progetto prodotto da New Line e ispirato al mondo dei fumetti.era riuscito a incassare nelle sale di tutto il mondo ben 364 milioni di dollari. Lo studio ha inoltre spostato il film di Sesame Street dal 4 giugno 2021 al 14 gennaio 2022....

Nerdmovieprod : Shazam: annunciata la data di uscita del sequel con Zachary Levi #Shazam #ZacharyLevi - Il_Nerdastro : Basta dire la Parola Magica: S.. equel! Annunciata la Release Date per SHAZAM! 2, sperando non sia un Pesce di Apri… -