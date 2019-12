Sardine | a Roma con una maxi-coreografia La scelta della piazza storica della sinistra?

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Immaginate un telo di 40 metri che sventola sotto la basilica papale. Una sardina gigante disegnata su di esso e centomila persone che cantano Bella ciao: lache 50stanno preparando in un capannone di via Salaria,, preannuncia un evento destinato a restare nella memoria di molti. Le telecamere di broadcast internazionali come Bbc e Al Jazeera hanno già presentato la richiesta di accredito. I dettagliscenografia sono stati pubblicati dal Corriere. «Volete sapere la verità? – dice una sardina al quotidiano -. Noi, all’inizio, avevamo chiesto di poterci incontrare indel Popolo, ma il 14 dicembre là ci sarà la Comunità di Sant’Egidio e la Questura stessa allora ci ha consigliato San Giovanni». Ma i simboli che rievoca ladel Concertone del primo maggio non sono da “seconda”. Questa è sempre stata la casa...

