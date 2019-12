Cnr-Cai | rifugi e stazioni di ricerca per studiare il clima in alta quota

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Le montagne ricoprono un terzo della superficie emersa della Terra. In Italia rappresentano oltre la metà del territorio, corrispondente a un’area in cui risiede una popolazione di oltre 14 milioni di abitanti, distribuiti in più di 4.200 comuni. Le “Terre alte” del Pianeta, e tra esse le Alpi e gli Appennini con i loro habitat, rappresentano un hot spottico dove gli effetti del riscaldamento agiscono in misura quasi doppia rispetto alla scala globale. Grazie all’accordo quadro tra il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e il Club alpino italiano (Cai) prende il via una collaborazione utile a migliorare la conoscenza degli ambienti ed ecosistemi di, oltre che la comprensione dei fenomenitici in atto, attraverso attività di monitoraggio che potranno coinvolgere attivamente iCai e lee gli osservatoritici Cnr, infrastrutture che ...

