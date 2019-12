Beccato con un’accetta in mano dopo una lite in famiglia | arrestato beneventano a Latina

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Resistenza, oltraggio, minacce a pubblico ufficiale e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Con questa accusa, ieri sera, intorno alle 20,30, è statoundi 49 anni, F.G., dalla polizia di, intervenuta in via Galvaligiessere stati allertati dalladello stesso. La causa scatenante sarebbe unascoppiata nel nucleo familiare. Il 49enne, alla vista della pattuglia, ha prima riposto nel cofano l’accetta che aveva ine poi,essersi rifiutato di dare le proprie generalità, si è scagliato contro l’assistente capo della Polizia, scaraventandolo contro un’auto in sosta. Il, non senza qualche difficoltà, è stato bloccato e, mentre l’accetta è stata sequestrata. L'articolocon un’accetta inunain...

anteprima24 : ** Beccato con un'#Accetta in mano dopo una lite in famiglia: arrestato ... ** - svgniappesi : @chiara__calabro Il signor Antonio Conte pagato 11 milioni + bonus (non 13) ha beccato un girone molto più difficil… - grondoamore : Ho analizzato la situazione con il classico metodo freudiano dell’interpretazione dei sogni ed ho capito: a cosa ti… -