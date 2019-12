Audi RS Q8, eccesso necessario (Di giovedì 12 dicembre 2019) L'Audi RS Q8 fa parte del ristretto club dei suv ad alte prestazioni. Veicoli con dimensioni nell'intorno dei cinque metri, potenze di almeno 500 CV e masse superiori alle due tonnellate, che però riescono a dissimulare grazie a una progettazione raffinata e alla gestione elettronica sia di alcuni componenti strutturali come le sospensioni, sia della potenza e della sua erogazione. Ovviamente sono compromessi che si pagano salati, perché queste sono auto con un cartellino del prezzo a sei cifre. Ma se queste somme rientrano nella propria capacità di spesa, perché accontentarsi quando si può avere il massimo? È rispondendo a questa domanda che si capisce l'essenza della Audi RS Q8, il non plus ultra in termini di suv che la Casa di Ingolstadt può offrire. Può scaricare a terra 600 CV sprigionati da un 4 litri V8 biturbo, attraverso ...

